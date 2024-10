Proteste a Cardito contro l'abbattimento di un edificio

Tensione a Cardito dove una palazzina doveva essere sgomberata stamani per il successivo abbattimento. Centinaia di persone si sono barricate nell'edificio, mentre all'esterno c'erano altri che protestavano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed alcune ambulanze mentre gli agenti della polizia hanno cercato di riportare la situazione alla calma.

L'edificio da abbattere ospita al momento sei famiglie, una trentina di persone. La vicenda ha avuto inizio diversi anni fa ed ha visto un lungo iter giudiziario. Gli occupanti sono preoccupati per il loro futuro anche perchè sostengono che non hanno alternative ed una volta abbattuta la loro casa non saprebbero dove andare a vivere.



