Professioni: Matteo De Lise confermato alla presidenza di Aiecc

Il dottore commercialista napoletano Matteo De Lise è stato confermato alla presidenza di AIECC, Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi. Nel corso dell'assemblea è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo: vicepresidente Sergio Di Nola, segretario Roberto Ranucci, tesoriere Erika Capobianco, consiglieri Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Sonia Mazzucco, Francesco Melidoni, Luciano Bifolco. Nominato anche Revisore unico Emanuele Serina. Presidente del Comitato Scientifico è il magistrato partenopeo Livia De Gennaro, coordinatore del Comitato Scientifico, Fabio Cesare.

"Nel prossimo triennio di lavoro - spiega De Lise - proveremo a mettere le nostre esperienze pratiche al servizio della politica dei professionisti e delle imprese: siamo convinti che il risanamento economico e aziendale delle aziende passi dallo studio e dalla competenza. Lo strumento della Composizione negoziata, così come tutto quanto previsto nel correttivo ter del Codice della crisi, è in continua evoluzione pertanto va costantemente corretto per essere reso sempre più efficace".

Il primo evento in programma del nuovo direttivo sarà il congresso nazionale, in programma il 23 e 24 gennaio a Napoli, al quale parteciperanno, in qualità di relatori, magistrati, professori ed esperti in materia.



