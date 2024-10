Premio di Storia 'Monte Carmignano per l'Europa', i vincitori

Isabella Insolvibile, Fabio Fiore, Carlotta Morgana, Giuseppe Foscari e Massimo Ferrari sono i premiati della quinta edizione del Premio "Monte Carmignano per l'Europa Memoria e Riconciliazione". La premiazione a Caiazzo (Caserta), sabato 26 ottobre, presso il Teatro "Giuseppe Jovinelli".

Il premio è stato istituito per commemorare le vittime della strage nazista di Caiazzo del 13 ottobre 1943 e la riconciliazione dei popoli nell'ottica della cultura dell'Europa. È promosso dall'Associazione Monte Carmignano per l'Europa, gode della collaborazione del Comune di Caiazzo e di numerosi patrocini, tra cui quello dell'Ambasciata tedesca in Italia.

Isabella Insolvibile con Prigionia Alleata In Italia 1940-1943 (Viella) è la vincitrice per la saggistica. Per la sezione narrativa storica il riconoscimento è andato a Fabio Fiore per il libro L'affaire Matteotti (Laterza). Carlotta Morgana con Da Corso Vercelli A Treblinka (Giuntina) è la vincitrice della sezione Europa. Per la sezione Campania e Terre di Confine il riconoscimento è andato a Giuseppe Foscari con Il Lungo 1922: da Roma a Salerno. L'entusiasmo della marcia il marcio dell'entusiasmo, (D'Amico Editore). Vincitore del Premio per la sezione Multimedia il documentario "Quattro Giorni per la liberta: Napoli 1943", diretto da Massimo Ferrari.

Nel corso della cerimonia l'Associazione Monte Carmignano per l'Europa assegnerà il premio speciale 'Tommaso Sgueglia', dedicato alla memoria del fondatore del Premio e presidente della relativa associazione, scomparso l'anno scorso.

Il premio che verrà consegnato ai vincitori è un'opera del maestro Arturo Casanova.



