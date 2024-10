Prefetto visita sede Odg Campania, "tutelare dignità persone"

Al centro dell'azione dei giornalisti ci devono "essere i diritti e la dignità della persona". É il monito del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che oggi ha visitato la nuova sede dell'Ordine dei giornaliisti della Campania.

Accolto dal presidente Ottavio Lucarelli e dal vicepresidente Domenico Falco, il prefetto, accompagnato dall'addetto stampa della Prefettura di Napoli, Beniamino Cacciapuoti, ha aggiunto che la "dignità umana va tutelata in ogni modo" e "sono certo che i giornalisti della Campania seguono questa strada".

"La realtà deve essere riferita per quella che è - ha proseguito - e ognuno deve far bene il proprio lavoro perchè ognuno ha una responsabilità ben precisa verso la comunità e quella dei giornalisti è una responsabilità grande. Ma io ho molto fiducia in voi perchè vedo che avete una grande attenzione verso i problemi delle persone". Il prefetto si è soffermato sull'evoluzione del lavoro dei giornalisti "che è molto delicato" e credo che nell'attività dei cronisti devono essere fondamentali "la libertà e la giustizia". Un lavoro che si deve basare su pilastri ben precisi come "il vero, il giusto, e quindi, la bellezza che è uno strumento per guardare il mondo con occhi nuovi".

Un'azione che deve "reggere soprattutto il riconoscimento dei diritti delle persone" e un pensiero ed uno scritto, ha proseguito, "non possono essere mai avulsi dal contesto in cui sorgono ma soprattutto dal contesto in cui c'è necessità di illuminare un determinato percorso di una comunità".

Di Bari ha confermato che c'è anche grande attenzione verso i giornalisti minacciati e che sono sotto tutela: "Ho piena consapevolezza di quanto accade. E sono convinto che questo rappresenta anche una cartina di tornasole perchè i giornalisti stanno facendo bene il loro lavoro e vanno tutelati sempre".





