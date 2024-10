"Ottobre Rosa" visite senologiche ad Avellino e Solofra

Saranno illuminati di rosa per una settimana i plessi dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino e Solofra per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e della prevenzione. Nel mese dedicato alla diagnosi e alle terapie contro il tumore al seno, i due ospedali effettueranno visite senologiche gratuite: da dopodomani, giovedì, presso la Breast Unit diretta dal professor Carlo Iannace, e, la settimana successiva, presso l'ospedale "Landolfi" di Solofra.

"I controlli - spiega Iannace - sono fondamentali e non dovrebbero mai essere rimandati. La campagna Ottobre Rosa mira a invitare le donne ad acquisire la consapevolezza che la diagnosi precoce rappresenta un'arma efficace per sconfiggere il tumore al seno".

Oltre alle visite, nel corso delle due giornate le pazienti riceveranno informazioni sui corretti stili di vita e su tutti quegli elementi che possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare neoplasie mammarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA