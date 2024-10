Orsa, treno Circum si guasta e passeggeri picchiano capotreno

Il capotreno ed il macchinista di un treno della Circumvesuviana sono stati aggrediti ieri pomeriggio dai passeggeri che in seguito ad un guasto sono stati costretti a scendere dal mezzo e a camminare lungo i binari. E' quanto rende noto il sindacato Or.s.a che annuncia per domani quattro ore di sciopero.

"Ieri alle ore 17:30 circa il treno 1166, partito da Sorrento alle ore 16:38, si è bloccato dopo la fermata di Villa Regina, sulla tratta Pompei scavi-Torre Annunziata della linea ferroviaria Napoli-Sorrento - spiega il sindacato - Premesso che questo treno aveva già, prima della partenza da Sorrento, dei problemi tecnici seri ad uno dei due elettrotreni in composizione ed è partito solo perché il funzionario preposto alle manutenzioni, da Napoli, ha garantito al capotreno ed al macchinista che, con la metà dei motori funzionanti, non avrebbero avuto grossi problemi. Ovviamente sulla tratta dove c'era il maggiore stress per la "macchina", anche un altro motore ha ceduto ed il convoglio è rimasto bloccato in piena linea".

"Non staremo a raccontare le scene di panico e la penosa, ennesima, 'processione' dei viaggiatori a piedi sui binari, i social ne sono pieni. Stavolta però è successo qualcosa molto più pericoloso ed allarmante che vogliamo denunciare - aggiunge - Il capotreno ed il macchinista sono stati aggrediti e colpiti con calci e pugni da chi scendeva dal treno per allontanarsi sui binari. Solo il capotreno ha deciso di ricorrere alle cure ospedaliere, mentre il macchinista ha rinunciato, benché tra i due avesse avuto la peggio. Il treno è stato anche vandalizzato.

Nulla è stato fatto, nessuna iniziativa è stata messa in campo dall'azienda, ed allora per protestare contro quanto è accaduto ieri con quella vile aggressione ai nostri colleghi, per portare all'attenzione di tutti abbiamo proclamato 4 ore di sciopero per domani 23.10.2024 dalle 8.20 alle 12.20".

Eav, solidarietà a lavoratori aggrediti, treni sono vecchi

"Daniele, 26 anni, in servizio come macchinista da appena due settimane, e Antonio, capotreno 28 anni ieri hanno vissuto momenti difficili perché un treno proveniente da Sorrento si è fermato a Villa Regina in quanto non trazionava. I passeggeri hanno chiesto di scendere sui binari, e prima di aprire le porte correttamente il personale viaggiante ha atteso che fosse interrotta la circolazione sulla linea. Per trenta minuti il treno è stato fermo e quando il personale ha avuto il via libera per aprire le porte i passeggeri li hanno spinti fuori in malo modo. A Daniele ed Antonio va tutta la solidarietà della Direzione di Eav per l'aggressione subita, frutto della rabbia dei passeggeri che hanno anche sfondato i finestrini". E' quanto si legge in una nota dell'Eav. "I treni sono vecchi e la linea obsoleta. Purtroppo ogni giorno che passa i treni sono più vecchi e sempre meno disponibili al servizio. Necessitano di maggiore manutenzione e nonostante questo i problemi restano - si sottolinea - Oggi il servizio si svolge con 50 treni circa al giorno. Ce ne vorrebbero almeno 70. Non solo i treni sono vecchi ma è vecchia anche l'infrastruttura: con i fondi del Pnrr ed altri finalmente disponibili sarà completamente rinnovata. Qualunque proposta da parte di sindaci e comitati degli utenti deve partire da questi dati. Domani incontreremo in eav diversi sindaci e comitati per ascoltare le loro proposte, che devono essere però sostenibili tecnicamente e finanziariamente". "Il servizio ne risente ed i disagi aumentano. Di questo ci scusiamo con gli utenti. Il primo treno nuovo di Stadler è arrivato a San Giovanni a Teduccio e sarà visibile a tutti tra pochi giorni a Porta Nolana. Purtroppo prima di avere l'immissione in servizio passeranno ancora diversi mesi per le prove e le autorizzazioni necessarie da Ansfisa. Ottenuto il collaudo per il primo treno, i successivi saranno immessi in servizio con maggiore semplicità. Obiettivo: 10 treni nuovi entro il 2025 e 56 treni nuovi entro il 2026. 100 treni nuovi entro il 2028", conclude la nota.

Eav, domani Orsa e Usb hanno proclamato 4 ore di sciopero

"Denuncia di gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori": è la motivazione con cui, rende noto Eav, "le organizzazioni sindacali Or.s.a. e Usb hanno proclamato un'azione di sciopero per domani 23 ottobre di 4 ore, dalle ore 8.20 alle ore 12.20". Durante l'ultima proclamazione di sciopero della organizzazione sindacale Or.s.a. la percentuale di adesione è stata dell'11,94% (sciopero di 24 ore del 05/10/2024) mentre quella della O.S. USB è stata dell'8% (sciopero del 20 settembre 2024). Tutte le informazioni sui treni nelle fasce di garanzie sono su eavsrl.it alla pagina". E' quanto si legge in una nota dell'Eav.



