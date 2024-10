De Luca,sull'autonomia Calderoli fa il gioco delle tre carte

"Ieri c'è stata una discussione a Bari alla Conferenza delle Regioni, Calderoli ha detto che entro l'anno si approvano e si finanziano i Lep. La domanda che gli ho fatto è semplice: nella tua legge è scritto che l'autonomia differenziata non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Quindi ho la sensazione che stanno facendo il gioco delle tre carte". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine del convegno Uil su "Autonomia differenziata e agroalimentare", in corso a Napoli.

"La verità - ha detto De Luca - è che se trattengono nel Nord una parte consistente dei tributi nazionali, Iva, Irpef, Irap, non ci saranno più le risorse per fare l'autonomia differenziata, cioè per approvare i Lep in maniera corretta.

Dunque dobbiamo combattere, in modo particolare batterci perché non ci siano contratti regionali sulla sanità pubblica e sulla scuola pubblica, altrimenti davvero si spacca l'Italia. Dobbiamo combattere chiarendo che siamo per modernizzare l'Italia, non per mantenere la situazione così com'è, ma modernizzarla sulla nostra linea, che è burocrazia zero. Su questa linea possiamo unire il mondo produttivo, le imprese, i ceti professionali del Nord e del Sud, senza però spaccare l'Italia".

"Fra qualche giorno approveremo formalmente in Consiglio Regionale - ha aggiunto il governatore - la proposta della Campania sull'autonomia che manderemo poi al Parlamento italiano, ma abbiamo già mandato ai gruppi parlamentari la bozza che abbiamo approvato in Giunta".



