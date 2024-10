Consiglio Napoli approva il Dup 2025-2027

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il Dup (Documento Unico di Programmazione) 2025-2027.

Il voto è arrivato a maggioranza con 23 sì e il voto contrario di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Il voto alla delibera è stato preceduto dalla discussione e dall'approvazione, all'unanimità, di emendamenti riguardanti i chioschi nei parchi cittadini, il riordino delle competenze della partecipata Napoli Servizi e la previsione di un numero maggiore di parcheggi d'interscambio per decongestionare il traffico in città.

A seguire, l'aula ha approvato anche una mozione di accompagnamento alla delibera, a prima firma della consigliera Flavia Sorrentino (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) che impegna l'amministrazione a preservare la storicità delle attività all'interno dell'ippodromo di Agnano in ragione del pubblico interesse e che decreterà l'avvio dell'iter della gara pluriennale per la gestione dell'impianto, specificando che ai medesimi soggetti sociali debba essere applicato un ristoro locativo. Messa in votazione, la mozione è stata approvata a maggioranza con l'astensione di Forza Italia.



