Borrelli, io candidato sindaco di Napoli? Non posso escluderlo

"In passato mi hanno proposto la candidatura a Sindaco di Napoli, ma proporsi significa avere una squadra, avere i cittadini che si candidano con te. Qualora qualcuno me lo chiedesse, dovrebbe essere pronto a schierarsi con me ed avere la forza di rinnovare buona parte dell'amministrazione" Lo ha detto il Deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, intervenendo a "MattinaLive", il morning show condotto da Diletta Acanfora in onda su Canale8.

"Ad oggi non posso escludere il mio assenso ad un'eventuale candidatura, perché sarebbe una 'chiamata' da parte della città.

In ogni caso, continuerò a battermi per dare l'idea che si può fare politica senza fare compromessi e voti clientelari", ha proseguito -



