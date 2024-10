Baretta, centralità Comuni non compresa a livello nazionale

"La consapevolezza della centralità dei Comuni nella salvaguardia e nello sviluppo dei territori non è sufficientemente presente a livello nazionale. Anche nella Legge di bilancio che si sta per discutere permane un'ambiguità su questo punto". Lo ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, illustrando il Dup (Documento unico di programmazione) al Consiglio comunale chiamato ad approvarlo per poi potere discutere, nelle prossime settimane, il bilancio di previsione.

Baretta ha affermato che "invece come Paese dobbiamo investire sui Comuni, liberarli da vincoli impropri, rispettarne la responsabilità. E' necessario - ha proseguito - uscire da una logica autorizzativa per la quale i Comuni sono costretti a muoversi solo dentro un reticolato di vincoli e di norme che non corrispondono all'evoluzione della società, alle sue domande, ai suoi bisogni".



