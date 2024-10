Un incendio ha distrutto un autocarro in transito la notte scorsa sull'A16 Napoli-Canosa nel territorio del comune di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

L'automezzo, proveniente da Roma e diretto a Bari, trasportava profilati di alluminio. Le fiamme sono partite dal vano motore. L'autista ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polstrada della Sottosezione di Grottaminarda.



