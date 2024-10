Al via il Sannio Festival della voce e della canzone napoletana

Si terrà il 25, 26 e 27 ottobre prossimi a Benevento la IV edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana promossa dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" (sede del Corso di Laurea di Primo e Secondo Livello in Canto - Canzone Classica Napoletana) nell'ambito della quinta edizione del 'Viaggio nella storia della canzone inedita'.

La manifestazione - responsabile del progetto è il maestro Luigi Ottaiano - si terrà nel Teatro San Vittorino. Nella tre giorni dedicata alla canzone partenopea, sono in programma una serie di master-class, intitolate I luoghi di Napoli e le sue canzoni. Si comincia venerdì 25: alle 16 si svolgerà la master-class dedicata a Sorrento, a cura di Emma Alterio e con la partecipazione di Gianni Conte; alle 18 si prosegue con Vommero, Antignano e Arenella, curata da Serena Di Palma, con la partecipazione di Francesca Marini; alle 20 appuntamento con lo spettacolo L'Oro di Napoli, tenuto dall'Orchestra Stabile della Canzone Classica Napoletana del Conservatorio "Nicola Sala" presieduto da Caterina Meglio e diretto da Giuseppe Ilario.

Sabato 26 ottobre, alle 16, sarà presentata la master-class dedicata ai brani di Capemonte, Santa Lucia e Lucianelle, proposta da Sara Giglio, e Castiellammare e Camaldule, presentata da Enzo Esposito, con la partecipazione di Teresa Rocco. Alle 18 segue Pusilleco, a cura di Angela Civile, con la partecipazione di Mario Maglione. Alle 20 avrà luogo la gara canora per la migliore esecuzione della canzone napoletana edita, cui verrà assegnato il premio Sergio Bruni.

L'ultimo giorno della manifestazione, domenica 27 ottobre, alle ore 16, sarà presentata la master- class Le canzoni della Scuola Napoletana e dell'Opera Buffa, eseguite dagli allievi del 1° anno del Biennio del corso di Canto - Canzone Classica Napoletana, a cura del maestro Girolamo De Luca. Alle 18 avrà luogo la master-class su Margellina, curata da Enzo Altieri, e Marechiaro, presentata da Salvatore Esposito, con la partecipazione di Fiorenza Calogero. La manifestazione si conclude con la finale del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana inedita, in scena alle ore 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA