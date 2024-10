Sindaco arrestato: prefetto nomina un commissario a Poggiomarino

In seguito agli arresti del sindaco e del vice sindaco di Poggiomarino, disposto dal gip del tribunale di Napoli nell'ambito di un'inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto la loro sospensione dalle cariche di sindaco e di vicesindaco e "nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente la dottoressa Gabriella D'Orso, viceprefetto in quiescenza".

Al commissario sono attribuiti i poteri del sindaco e della giunta municipale.



