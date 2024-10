Allarme cessato ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove un uomo si era barricato a casa, in un 'basso', minacciando di farsi esplodere: la Polizia ha fatto irruzione nell'abitazione e lo ha bloccato.

L'uomo, in chiaro stato di agitazione, è stato messo su una barella e sarà condotto in ospedale.



