Pg Napoli, 'indebolire magistratura non favorisce la democrazia'

"Non meritiamo il fango che ci viene riversato addosso, se qualcuno pensa di indebolire il potere giudiziario in favore della democrazia allora si sbaglia". Lo ha detto il neo procuratore generale presso la corte di appello di Napoli, Aldo Policastro, alla cerimonia del suo insediamento nella sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

"L'autonomia e l'indipendenza della magistratura è messa continuamente a repentaglio, in un momento complesso in cui ci sono gravi problemi". "La criminalità è entrata nel tessuto economico - ha detto ancora Policastro - e questo mette a repentaglio tutti". Per questo serve, secondo il neo procuratore generale di Napoli, "un salto di qualità negli strumenti di indagine che oggi devono essere all'altezza del tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA