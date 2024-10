Pg Napoli, 'critiche ai giudici? Sì ma rispettando i limiti'

"A mio parere ci sono attacchi, li leggiamo, polemiche a mio parere ingiustificate: i magistrati applicano le norme, chi non è d'accordo può impugnare la decisione, può anche criticare il provvedimento". Così il neo procuratore generale di Napoli Aldo Policastro ha risposto ai giornalisti che, a margine della cerimonia del suo insediamento gli hanno chiesto un commento sulle polemiche dopo la recente decisione del tribunale di Roma sui migranti.

"Da quando sono entrato in magistratura - ha detto ancora Policastro - sono sempre stato convinto che i provvedimenti dei giudici possono essere criticati, discussi ma la continenza, l'attenzione e i limiti vanno rispettati. Il potere giudiziario che è un servizio, ma anche un potere, va distinto dall'Esecutivo e dal Legislativo e ha una sua autonomia a cui non vogliamo rinunciare".



