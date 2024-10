Pesci Piccoli 2, sul set della fantagenzia dei The Jackal

Ma i Pesci Piccoli cresceranno? Con due puntate in più tornerà nel 2025 su Prime Video la seconda stagione della produzione che meglio di qualsiasi altra racconta il mondo dei The Jackal, ovvero Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru. La serie, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, otto gli episodi.

Si gira per gli ultimi giorni nel quartiere napoletano di Ponticelli dove, in un capannone, è stata ricostruita la sgangherata agenzia pubblicitaria che fa da sfondo a relazioni e storie. L'ANSA è andata a curiosare sul set della puntata quattro, che si annuncia già 'iconica' per un omaggio alla mai dimenticata Melevisione.

"Ci sarà più dramedy. Insomma divertimento e commozione, al 50 per cento. Tema centrale sarà l'accettazione. La serie vuole sdoganare le diversità empatizzando, spingere ad accettare il proprio modo di essere diverso", spiega il regista Francesco Ebbasta. E ancora: "Qui si gioca tra il piccolo e il grande, non tra Nord e Sud, per questo non ci sono mai riferimenti ai luoghi. L'agenzia è in una bolla, potremmo essere in una stanzetta nella periferia di Torino".

Spoiler vietati ma ci saranno ancora episodi ispirati alle 'vere' esperienze iniziali dei The Jackal, Greta (Martina Tinnirello) spingerà l'azienda verso nuove sfide complice Fabio, Aurora supererà il dolore di un addio concentrandosi sulla sua carriera mentre Fru e Ciro affronteranno i loro traumi.



