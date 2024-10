Muore il cane e assaltano dipartimento veterinaria Federico II

Un raid punitivo, in diretta social, per vendicare la morte del proprio cane: è successo oggi al Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Napoli Federico II.

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri per concorso in aggressione a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.

Ad avere avuto la peggio nell'aggressione sono stati un medico veterinario e il borsista di ricerca: sette giorni di prognosi per entrambi.

I quattro arrestati, due uomini e due donne, sono tutti già noti alle forze dell'ordine. Si trovano ai domiciliari in attesa di giudizio.

"Dagli ospedali ai centri veterinari, è barbarie totale", denuncia il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che pubblica il video dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA