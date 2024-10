Modelle in passerella alla stazione della linea 6 di Chiaia

Arte, architettura e moda: domani, alle 17.30, la Stazione Chiaia della nuova Linea 6 ospita la sfilata della collezione autunno/inverno 2024 di Roberta Bacarelli. Una location inedita e non convenzionale per un defilè, ma in linea con il mood Urban underground a cui si è ispirata la stilista e imprenditrice partenopea.

La collezione mescola il fascino ruvido della città con un tocco fairy grunge, portando in scena capi in pelle dall'anima audace, mixati a dettagli delicati e abiti da sera eterei. Tra i capi più interessanti della collezione, le gonne in paillettes pensate per il giorno si mescolano con pull in lana, creando look che sfidano le convenzioni, mentre gli abiti da sera sono ricoperti di scintillanti coralli Swarovski, portando in passerella un'allure fiabesca e raffinata. Non manca il denim, con total look che includono tailleur e abiti in jeans, una celebrazione di uno stile urbano e senza tempo. Un viaggio nel cuore pulsante della città, tra grinta e raffinatezza, dove ogni outfit racconta una storia di libertà e creatività. La collezione è pensata per donne dinamiche, che amano distinguersi e vivere la città con spirito indomito. Roberta Bacarelli vuole celebrare la bellezza, la vitalità e l'unicità di una città ricca di storia e cultura.

La sfilata è realizzata con il Patrocinio del Comune di Napoli e la collaborazione dell'Assessorato al Turismo e dell'Anm.





