Il Napoli alle prese col 'caso' Kvara, Conte prepara sfide top

Il primo posto in campionato, ma anche il 'caso' del complicato rinnovo di Kvaratskhelia. Sono le due facce della medaglia-Napoli, con il club in attesa di capire come evolverà la trattativa con il manager di georgiano, che chiede 8 milioni di euro l'anno rispetto ai 6 offerti da De Laurentiis per il nuovo contratto. In proposito il presidente non è sembrato preoccupato: "Se Kvara partisse ce ne faremmo una ragione. Ci sono stati casi precedenti. E' importante rispettare la volontà dei giocatori, che devono rispettare anche i nostri investimenti".

Intanto, Antonio Conte si gode la vetta solitaria della classifica. "Sulla via decisa ci sono rose e fiori, ma serve essere forti e saper soffrire per proseguirla". Così il tecnico aveva prefigurato la sfida contro l'Empoli ed è proprio quello che è successo, con un Napoli che ha sofferto nel primo tempo senza subire gol e ha dato risposte nella ripresa, trovando la rete della vittoria dopo che il tecnico ha cambiato le cose in campo. Una domenica di sofferenza ed esultanza anche per gli oltre 5.000 tifosi che hanno invaso ieri il settore ospiti di Empoli facendo sentire gli azzurri quasi a casa, con la spinta giusta.

La vittoria è la terza consecutiva del Napoli (dopo Monza e Como), che ha segnato sei gol subendone solo uno. La formula che funziona in questa prima parte della stagione sembra essere quella del cambiamento a gara in corso: Conte l'ha fatto dopo il primo quarto d'ora della ripresa, richiamando in panchina il suo uomo, Lukaku, che era in giornata no, inserendo Simeone, e riuscendo a tirare fuori la migliore mezz'ora da Olivera mandandolo al posto di Spinazzola. Le risposte sono arrivate subito, con l'azione di Simeone che ha poi portato al rigore vincente e lo stop da parte di Olivera ai cross dell'Empoli.

"La prima frazione non mi è piaciuta", ha detto senza mezzi termini a fine partita, sottolineando tra le righe che la concorrenza nella rosa è forte e che bisogna dare il gioco migliore per restare in campo da titolari. Conte lo fa, sapendo che ci sono margini per migliorare il suo Napoli capolista, a cominciare da Anguissa che in pezzi di partita si perde, fino a Gilmour che ha talento ma può fare di più per dirigere l'orchestra come fa Lobotka, che però è in azzurro dal gennaio 2020 e ormai svolge questo ruolo a occhi chiusi. Gilmour è pronto a crescere e vuole dimostralro già nel match di sabato contro il Lecce al Maradona, che sarà pieno. Conte intanto guarda i numeri, che parlano di un Napoli che è a +10 nel rapporto tra gol fatti (15) e subiti (5), alla pari con la Juventus, e che arriva da tre vittorie consecutive sulle sei finora in un torneo iniziato con il ko di Verona e con lo 0-0 in casa Juventus. I margini di miglioramento, come detto, ci sono e il tecnico azzurro ci lavora in vista del poker di scontri top che lo aspettano dopo il Lecce - quelli contro Milan, Atalanta, Inter e Roma - che daranno responsi importanti.



