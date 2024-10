De Luca a Calderoli, finanzi i Lep? Mi commuovo...

"Calderoli ci ha garantito che avrebbero trovato il finanziamento per i Lep e questa cosa mi ha fatto commuovere..". Lo ha detto, a Bari, al festival delle Regioni e delle province autonome il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Poi, rivolgendosi allo stesso Calderoli, presente in platea, ha aggiunto: "Ricordo che all'inizio della tua legge hai detto che l'autonomia differenziata non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Non lo so come si conciliano le due cose, comincio d avere qualche dubbio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA