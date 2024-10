Arrestato in Colombia il boss della camorra Nocella

Le autorità colombiane hanno arrestato oggi a Medellin il boss della camorra napoletana Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani.

L'arresto, riferisce la polizia colombiana, è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell'Interpol emessa su richiesta della Dda di Napoli.

La Polizia nazionale colombiana informa in una nota che l'arresto di Nocella è parte della 'operazione Minerva' avviata da mesi in collaborazione con l'Europol, la polizia del Regno Unito, e i Carabinieri, che hanno fornito l'indicazione sulla presenza in Colombia del camorrista legato ai clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA