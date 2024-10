Manfredi, sulle Vele enorme responsabilità dello Stato

"Sulle Vele tutte le istituzioni, senza distinguere alcuno, si stanno impegnando al massimo per risolvere uno scandalo in cui la concezione urbanistica io penso sia stata sbagliata, ma la responsabilità dello Stato, in tutte le sue articolazioni, è stata enorme perché alla fine è diventato un fenomeno da circo, ma nessuno si è mai preoccupato della gente che lì viveva e che soffriva in un posto assolutamente incivile all'interno di una città che è la terza d'Italia. Non ci possiamo permettere queste situazioni né a Napoli né in qualsiasi altro posto del Paese". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a 'In mezz'ora' su Rai3.

"Il problema delle Vele - ha aggiunto - è un classico problema italiano, è un problema di degrado, di sofferenza, di marginalità che non si è risolto per 40 anni e si è sempre alimentato perché attorno alle Vele si è costruito consenso politico, c'è stata un'economia che è vissuta attorno all'emergenza delle Vele e poi c'è stata - ha ricordato - anche la criminalità, perché non dobbiamo dimenticare che le Vele sono state il centro di uno dei clan più potenti, ormai distrutto, della camorra, che aveva nelle Vele una base". Il sindaco ha sottolineato, pertanto, l'impegno dell'amministrazione ad affrontare questo problema che "va risolto e non rinviato".





