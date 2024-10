Incidente stradale nel Salernitano, muore un centauro

Incidente mortale nel pomeriggio sulla strada statale 18, in località Santa Cecilia nel comune di Eboli (Salerno).

Un centauro 50enne è deceduto in seguito all'impatto con un'auto. Nell'incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui un minorenne, che sono state trasportate in ospedale a Salerno.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza del chilometro 83.



