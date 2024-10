Il murale di Chiara Jaconis a Napoli è già meta di tanti

E' già meta di tante persone il murale inaugurato ieri, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, in memoria di Chiara Jaconis, la trentenne padovana uccisa da un oggetto caduto da un balcone mentre passeggiava con il suo fidanzato.

Era il 15 settembre scorso e, a poco più di un mese, l'opera dello street artist Juan Pablo Gimenez è lì a ricordare a tutti quelli che passano in via Santa Teresella l'assurdità di quella morte, ancora senza colpevoli.

Ieri pomeriggio, sotto la pioggia battente, l'inaugurazione dell'opera che ritrae il volto sorridente di Chiara, alla presenza della sua famiglia. Il padre Gianfranco ha ringraziato ancora una volta la città "per il sostegno e l'affetto. A Napoli c'è un popolo straordinario", ha detto. "Il vuoto che ci lascia Chiara niente e nessuno può colmarlo - ha aggiunto - ma una cosa che le dobbiamo è che si arrivi alla verità sulla sua morte. Noi siamo convinti che la verità verrà a galla, che si giungerà presto a una svolta", ha concluso.



