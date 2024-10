Giovane accoltellato: il sindaco, servono interventi immediati

"La notizia del 15enne accoltellato questa notte mi ha sconvolto da sindaco e da padre e richiedeva interventi immediati. Poco fa ho sentito il Prefetto di Napoli Michele di Bari: presto ci sarà un Comitato provinciale sull'ordine pubblico che avrà come tema principale il contrasto alle baby gang a Casoria". Lo afferma il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, a proposito dell'accoltellamento di un ragazzo nei pressi dell'area commerciale di via San Salvatore.

Appresa la notizia, il sindaco ha avuto un colloquio telefonico col prefetto, in vista di un comitato provinciale sull'ordine pubblico che potrebbe portare a nuove decisioni sul tema del contrasto alle baby gang, con un rafforzamento dei controlli.

"Esprimo solidarietà al ragazzo accoltellato e alla sua famiglia. Produrremo il massimo sforzo come istituzione per estirpare questo fenomeno. Da genitore farò lo stesso e chiedo ad ogni famiglia di farlo", ha concluso Bene.



