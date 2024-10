G7: Sap, tre agenti contusi a Napoli responsabili vanno puniti

Tre poliziotti contusi durante gli scontri a Napoli, ieri, nella manifestazione anti G7 e il sindacato di polizia Sap dice basta: "Così non si può andare avanti", afferma in una nota il segretario provinciale di Napoli Ernesto Morandini.

Ieri pomeriggio, sottolinea il sindacalista, "due colleghi del IV Reparto Mobile e uno del commissariato San Paolo, impegnati in servizi di ordine pubblico connessi al G7 Difesa sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso per lesioni, fortunatamente non gravi, riportate durante gli scontri avvenuti in piazza Carità, quando le forze dell'ordine sono state costrette a fare barriera per proteggere la cosiddetta zona rossa dal tentativo dei partecipanti al corteo anti G7 - pro Palestina di penetrarvi impunemente".

"Il nostro plauso - prosegue Morandini - sicuramente va al personale di servizio che, con grande prontezza, ha fronteggiato egregiamente l'emergenza, nonostante sia stato anche oggetto di lanci di pietre ed altro; insomma, l'alta professionalità dei nostri colleghi ha impedito il tentativo di forzare il blocco da parte degli irruenti manifestanti. Manifestare - prosegue il Sap - è un diritto sacrosanto purché avvenga in maniera pacifica e senza armi. Il Sap - conclude il segretario provinciale - a gran voce invoca che i responsabili di quanto è accaduto siano adeguatamente puniti".

G7: Anfp, 'polizia respinge violenti con equilibrio'

"Ieri pomeriggio a Napoli, il corteo dell'area antagonista, organizzato in occasione del G7 della Difesa, ha deviato dal percorso previsto ed autorizzato, conseguentemente la tensione è sale fino allo scontro con le forze dell'ordine. Gli antagonisti hanno attaccato il cordone di polizia, utilizzando come scudo grandi cartelloni in plexiglass lanciando bottiglie, bombe carta e fumogeni contro gli agenti. Nonostante l'aggressione e l'uso di strumenti pericolosi, le forze di polizia, sotto la direzione della Questura di Napoli, sono riuscite a contenere le violenze con grande professionalità e senza ulteriori degenerazioni. L'intervento degli agenti equilibrato ed altamente professionale ha evitato l'escalation delle violenze, garantendo la sicurezza pubblica e la protezione delle istituzioni in un contesto in cui erano presenti numerosi cittadini e turisti stranieri. Grazie all'abilità operativa delle forze di polizia, l'ordine pubblico è stato mantenuto nonostante le provocazioni e le violenze. Questo dimostra ancora una volta l'efficacia delle misure di sicurezza messe in atto e la capacità di gestione delle situazioni di crisi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza e dei funzionari di polizia". Così in una nota Enzo Letizia, segretario dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia.





