G7 Difesa: Crosetto, apprezzamento opera forze dell'ordine

"Ieri, a Napoli, durante la riunione dei Ministri della Difesa del G7, si è svolta una manifestazione per la pace, che purtroppo è sfociata, come spesso avvenuto in passato, in proteste violente e scontri, con comportamenti che nulla hanno a che fare con la libera espressione del pensiero e ancor meno con la pace. Le principali vittime di questi episodi sono state, ancora una volta, soprattutto le forze dell'ordine, che con grande professionalità hanno contenuto gli elementi più violenti e hanno prevenuto l'aggravarsi della situazione. A loro desidero esprimere la mia più profonda solidarietà e vicinanza ed ai tre poliziotti contusi vorrei mandare simbolicamente un abbraccio. Al prefetto che ha seguito con grande attenzione ogni momento, al questore di Napoli, ai comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza, così come a tutti, donne e uomini delle forze dell'ordine e delle forze armate e a tutti coloro che hanno contribuito al regolare svolgimento del G7 e alla sicurezza delle autorità presenti, va la mia più sentita gratitudine ed apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto".

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota stampa.

G7: Martusciello, solidarietà alle forze dell'ordine

"Esprimo la mia piena solidarietà alle forze dell'ordine per il lavoro svolto ieri a Napoli durante gli scontri verificatisi in occasione della riunione del G7 dei Ministri della Difesa. Questi episodi di violenza non possono essere giustificati né associati ai valori della pace che la manifestazione avrebbe dovuto rappresentare. Ancora una volta, le nostre forze dell'ordine hanno dimostrato grande professionalità nel gestire situazioni complesse, garantendo la sicurezza e prevenendo ulteriori disordini". Così l'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. "Il mio ringraziamento - ha concluso il coordinatore forzista - va al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e a tutti gli operatori delle forze dell'ordine e armate che, con il loro impegno, hanno assicurato il corretto svolgimento del G7 e la protezione delle autorità presenti. Il loro operato è stato fondamentale per la buona riuscita di un evento di tale importanza internazionale".



