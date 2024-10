Festa al Comitato campano-pugliese Fisi, premiati cento sciatori

Grande festa per gli sciatori del Comitato campano-pugliese della Fisi, all'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, in occasione della presentazione della nuova stagione, dei nuovi progetti e della premiazione dei migliori atleti.

È stato il presidente Antonio Barulli a tracciare il bilancio delle cose fatte, con "risultati eccezionali", è stato sottolineato, tanto da ricevere i complimenti del presidente nazionale della Fisi, Flavio Roda. Riguardo invece alle nuove iniziative, molte sono rivolte ai giovani.

Un progetto è riservato agli studenti di 13 licei sportivi campani e 11 pugliesi che potranno inserire nel loro programma curricolare anche 6 giornate di lezioni di sci ed un corso di teoria. Un altro progetto che parte quest'anno è riservato ai Giovani (atleti delle categorie over 16) che avranno l'opportunità di essere seguiti in allenamenti e gare da un team a loro riservato. Le novità e i nuovi regolamenti sono stati illustrati dai responsabili tecnici Stefano Bosio e Andrea Barulli.

Dalla Federazione arriva anche una spinta alla disciplina dello Skiroll, propedeutica allo sci, da praticare anche in città e che avrà un momento dimostrativo con il Festival del RollerSkate che si svolgerà il 26 e 27 ottobre sul Lungomare partenopeo.

La giornata ha visto poi un momento celebrativo, quando sono saliti sul podio i protagonisti dello sci, i campioni regionali e i migliori cinque sciatori di ogni categoria dagli 8 agli 80 anni che hanno partecipato alle gare del calendario dello scorso anno per un totale di oltre 100 atleti. La Supercoppa all'atleta dell'anno, è stata assegnata per la terza volta consecutiva a Giada D'Antonio dello sci club Vesuvio, vero talento internazionale. Quest'anno è stato premiato anche il miglior atleta della categoria maschile, Giancarlo Ferraro del Sai Napoli. Intitolata a Sergio Contardi Falco, la Coppa destinata alle giovani promesse under 12 è stata consegnata a Ginevra Di Pasquale, dello sci club 3000 Ski Race e ad Andrea Barbarossa dello sci club Napoli. E proprio al sodalizio più longevo della Campania è andato il premio "I Fedelissimi", che la Federazione Italiana Sport Invernali ha conferito allo sci club Napoli per i 75 anni di attività e che è stato ritirato dal presidente, Roberta Cataldi.

Sono state anche assegnate due targhe alla memoria a due importanti figure dello sci meridionale scomparse quest'anno: Giorgio Koelliker che ha guidato il Comitato campano per oltre 23 anni, dal 1991 al 2014 e Vittorio Gargano, presidente e vero motore del Comitato pugliese negli anni '80.



