Due auto distrutte dalle fiamme a Solofra, indagano carabinieri

Indagini sono in corso a Solofra, in provincia di Avellino, su un incendio che la notte scorsa ha distrutto due auto, una Peugeot e una Kia, parcheggiate in via Starze. Altre due auto sono state danneggiate dalle fiamme.

L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento locale.

I carabinieri della compagnia di Solofra hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della zona.

Una delle auto è di proprietà di un avvocato del posto a cui, nel 2021, venne incendiata l'auto. L'altra vettura appartiene invece ad un suo amico con il quale era stato a cena.



