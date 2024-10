Afragola: automobilisti e rifiuti, in un mese 100mila euro multe

Nell'arco di un mese ha sfiorato i 100mila euro il totale dei verbali comminati nei confronti degli automobilisti indisciplinati e dei responsabili di sversamenti abusivi di rifiuti e materiali ingombranti ad Afragola, in provincia di Napoli.

Un risultato ottenuto nell'ambito di specifici controlli diretti e coordinati dal comandante, il colonnello Antonio Piricelli, e dal suo vice, il maggiore Antonio Amore.

"Siamo molto soddisfatti di questo lavoro - dichiarano Antonio Pannone e Perla Fontanella, sindaco e assessore alla Polizia Municipale - stiamo coprendo molte zone della città ottenendo ottimi risultati, ma il risultato migliore sarà quando, grazie a questi nostri interventi, i cittadini finalmente cambieranno atteggiamento. Noi non ci fermeremo, proseguiremo per il ripristino della legalità nelle strade di Afragola".



