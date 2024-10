Ubriaco minaccia di morte la moglie, allontanato da casa

Allontanato da casa e obbligato ad indossare il braccialetto elettronico. L'ordinanza della Procura di Benevento è stata notificata dai carabinieri ad un uomo di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, indagato per minacce gravi nei confronti della moglie.

Le indagini, che scattarono nel settembre scorso su denuncia della donna, hanno accertato che l'uomo, frequentemente in stato di ubriachezza, minacciava di morte la moglie oltre ad avere comportamenti violenti e vessatori. I vicini di casa e gli stessi due figli della coppia hanno confermato le violenze.





