Tenta contatto con la ex,scatta l'allarme bracciale antistalking

L'allarme in centrale operativa è scattato immediatamente: un braccialetto elettronico assegnato ad un 49enne napoletano, in seguito ad un provvedimento di divieto di avvicinamento, è stato rilevato in una strada, a Napoli. E così è stato scongiurato qualsiasi tentativo di approccio alla sua ex moglie.

E' accaduto nel quartiere Fuorigrotta. L'uomo non doveva essere lì. In considerazione dei maltrattamenti subiti dalla sua ex moglie, il tribunale gli aveva vietato di avvicinarla e il dispositivo era stato calibrato affinché qualsiasi tentativo di approccio fosse monitorato e scongiurato. Il 49enne non ha fatto in tempo ad arrivare nei pressi della palazzina della sua ex che i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli l'hanno bloccato e arrestato. Dovrà rispondere di inosservanza del divieto di avvicinamento. E' ora in carcere, in attesa di giudizio.



