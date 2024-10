Regionali: Martusciello, il nostro motto sarà 'I care'

Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di FI in Campania, accoglie con soddisfazione la candidatura dell'imprenditrice Elena Aceto di Capriglia e dice: "Vogliamo cambiare la classe dirigente di questa Regione, cercando di dare la possibilità di essere candidati a chi magari non ci aveva mai pensato o che aveva scelto di non partecipare alla vita politica e, invece, grazie a FI puo' trovare la ragione di una militanza".

Come motto della prossima campagna elettorale, ha detto di avere scelto 'I care' perché ha spiegato "noi vogliamo prenderci cura di tutti, vogliamo una Regione che sia capace di parlare a coloro che sono in difficoltà, al mondo della disabilità e delle famiglie che vivono il dramma dell'autismo, al mondo di tutti coloro che hanno difficoltà e che non trovano lo Stato. Io penso - ha aggiunto - sia incredibile che, in tutti questi anni, le parrocchie si siano dovute sostituire allo Stato perchè lo Stato non c'era, la Regione e i Comuni non c'erano. Ecco, io vorrei una Regione in cui possiamo tornare a credere nelle istituzioni che devono tornare a fare la loro parte". Al tavolo presenti anche la candidata Elena Aceto di Capriglia, il senatore Francesco Silvestro, Francesco Maria Rubano sindaco di Puglianello (Benevento) e parlamentare FI.



