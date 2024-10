Polizia arresta pusher, droga anche in passaruota di un furgone

Pusher arrestati dalla Polizia di Stato tra Porta Capuana e Rione Don Guanella.

A finire in manette, a Porta Capuana, 24enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, mentre attraversavano piazza San Francesco di Paola, hanno notato l'uomo che si aggirava con fare circospetto: poco dopo, in cambio di soldi ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dalla cavità orale. Il cittadino gambiano è stato trovato in possesso di 6 involucri di cocaina e di 59 euro.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha invece arrestato al rione Don Guanella, un altro pusher, sempre di 24 anni. Questa volta la droga era nascosta nel passaruota di un furgone in disuso dove i poliziotti hanno trovato un contenitore calamitato al cui interno vi erano altre 17 stecche della stessa sostanza per un peso complessivo di 41 grammi ed un involucro di cocaina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA