Piantedosi nel Sannio per celebrare l'autonomia di Puglianello

Sarà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a presenziare alla cerimonia dei "quattro illustri promotori dell'Autonomia comunale" di Puglianello. Lo rende noto il sindaco del comune sannita, Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale del partito azzurro di Benevento, che domani (ore 16) accoglierà il ministro con il picchetto d'onore per poi partecipare allo scoprimento e alla benedizione dei busti commemorativi dedicati ai promotori dell'autonomia comunale.

Saranno inoltre deposte corone in memoria dei Caduti in Guerra, degli amministratori comunali scomparsi e delle vittime del Covid-19 del Sannio.

L'evento proseguirà con un incontro istituzionale tra il ministro Piantedosi e i sindaci, durante il quale verranno consegnate pergamene di riconoscimento alle associazioni di volontariato e agli enti distintisi durante l'emergenza sanitaria, tra cui l'Ordine dei Medici e l'Ordine degli Infermieri.



