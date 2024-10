Maltempo: interrotto transito treni su tratta Circumvesuviana

La pioggia crea ancora una volta disagi agli utenti della Circumvesuviana. Le forti precipitazioni che si stanno abbattendo sulla Campania e in particolare sulla provincia di Napoli, stanno infatti creando disagi alla circolazione dei treni lungo le linee vesuviane gestite da Eav.

Nello specifico, come sottolinea lo stesso Ente Autonomo Volturno in una nota, "causa motivi tecnici la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati è interrotta. I treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Pompei Santuario". In seguito a tale interruzione è stato disposto un servizio bus sostitutivo a cura della ditta "Romano bus". Per consultare i punti di fermata del servizio basta andare sul sito www.eavsrl.it.



