FI candida alle Regionali l'imprenditrice Aceto di Capriglia

Sarà Elena Aceto di Capriglia, imprenditrice nel settore della farmaceutica, presidente di Miamo il brand di cosmetici funzionali, una delle candidate nelle liste di Forza Italia alle prossime elezioni regionali della Campania.

La candidatura è stata presentata, questa mattina, nell'incontro 'La società civile per una nuova Regione Campania', da Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia. "Penso sia giunto il momento per una persona come me, che già si è occupata tantissimo dell' ascolto e della cura del cittadino e del fare impresa, di scendere in campo per la comunità", ha spiegato l' imprenditrice. Che ha aggiunto: "E' tutta la vita che sono stata a fianco di Forza Italia, mi sento di far parte di questo schieramento: è una scelta del fare anche per dare una svolta di cambiamento a questa Regione". A chi le chiede quali sono gli obiettivi prioritari, risponde: "La salute a 360 gradi, non solo la cura sanitaria classica ma quella vista come benessere: l'accesso ai servizi, al benessere psicologico e mentale dei cittadini".

Nel corso dell'incontro il senatore di FI Francesco Silvestro ha annunciato che a Somma Vesuviana si e' creato il gruppo di FI con Angelo De Paola, Antonio Granata, Emanuela Pardo, Vincenzo Piscitelli, l' assessore Lina Rega. Quella di Elena Aceto di Capriglia è "una candidatura che sarebbe piaciuta a Silvio Berlusconi", ha aggiunto Martusciello.



