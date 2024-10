Una piantagione fai da te di canapa indiana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Fontanarosa, in provincia di Avellino. Un 63enne del posto, con precedenti analoghi, è stato denunciato. I militari hanno trovato in un capanno piante in essiccazione dal peso di oltre mezzo chilo. Nel corso di ulteriori peerquisizioni, sequestrate dosi di marjiuana pronte per essere vendute.



