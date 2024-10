Autofficina con discarica abusiva sequestrata nell'Avellinese

Sequestrata a Cervinara, in provincia di Avellino, un'autofficina che operava senza alcuna autorizzazione. I militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto all'interno del capannone diversi autoveicoli in riparazione, ma soprattutto rifiuti speciali stoccati a cielo aperto in un'area antistante di 300 metri quadrati: tra questi, filtri e olio esausti, pneumatici, pezzi di carrozzeria fuori uso. Sequestrata anche l'intera documentazione extra contabile che consentirà di ricostruire i proventi derivanti dall'attività sottratti al fisco.



