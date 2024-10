Trovato il corpo di una donna tra le sterpaglie nel Cilento

E' stato trovato il corpo di una donna in località Ogliastro Marina, nel Cilento, nascosto tra le sterpaglie. Ancora massimo il riserbo dei carabinieri giunti sul posto, nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si esclude che possa essere quello di una 53enne di nazionalità tedesca di cui non si hanno notizie da martedì pomeriggio.

"Sono stati gli agenti della Polizia Municipale a ritrovare il corpo della donna questa mattina tra le sterpaglie ad Ogliastro Marina", dice all'ANSA il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. "Gli agenti pattugliavano da giorni l'area insieme ai carabinieri, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai cani molecolari nella ricerca di Silvia Nowak, una 53enne di nazionalità tedesca, di cui non si hanno notizie da martedì pomeriggio. Non sappiamo se il corpo sia il suo. Attendiamo conferme, ma è stato individuato in una zona vicino alla sua abitazione", dove viveva con il marito, pure lui tedesco, che martedì ne ha denunciato la scomparsa. "La notizia - prosegue il sindaco - ha lasciato sgomenta e attonita tutta la comunità. Ancora non sappiamo se sia lei. Quello che posso dire è che i due abitano nel mio comune da qualche anno. Credo avessero addirittura acquistato casa. Si erano integrati ed erano conosciuti in zona. Non abbiamo segnalazioni di alcuna criticità o di episodi di violenze di alcun genere a loro carico".



