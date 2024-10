Trascinata a terra con violenza per strapparle la borsa

Con il volto coperto, strappò con violenza la borsa ad una donna in un parcheggio di un centro commerciale a Pompei. Per questo motivo gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di un uomo.

È accusato di avere commesso, il 28 settembre scorso, una rapina aggravata ai danni di una donna.Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo, con il viso coperto e a bordo di uno scooter privo della targa, presso il parcheggio di un centro commerciale, aveva strappato di dosso alla donna la borsa contenente documenti, un orologio e del denaro, facendola anche cadere al suolo. L'arrestato è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA