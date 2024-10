Temporale su Capri, cancellati collegamenti marittimi

Temporale su Capri. La violenta tempesta di pioggia e vento, con scariche di bombe d'acqua, ha bloccato l'isola azzurra a partire dalle 7 di questa mattina. La pioggia torrenziale è durata alcune ore, per poi calmarsi consentendo la ripresa di tutte le attività. Unica conseguenza è stata la cancellazione delle linee di collegamento marittimo con la costiera che trasportano a Capri i flussi di turismo giornaliero, che ha fatto annullare le partenze da Positano, Salerno, Maiori, Torreannunziata a cui si è aggiunta anche Ischia.

A mantenere i collegamenti con la terraferma, Napoli e Sorrento, le compagnie di navigazione Snav, NLG, Caremar, Alilauro.

Si attende il bollettino meteo per stabilire quali saranno le condizioni meteorologiche per domani.



