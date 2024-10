Stellantis: Pomigliano, per sindacati 40% adesioni a sciopero

Sarebbe di circa il 40% la percentuale di operai dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), che hanno aderito alla giornata di sciopero e proteste proclamata dai sindacati di categoria. E' quanto fanno sapere alcuni dei sindacalisti presenti oggi a Napoli per il sit-in organizzato da Fismic, Uglm e Aqcfr, mentre a Roma si svolge la manifestazione organizzata da Fim, Uilm e Fiom. Gli stessi sindacalisti spiegano che la produzione di auto nello stabilimento campano si aggira, invece, al 30%. La delegazione di operai guidata dai segretari territoriali di Fismic, Uglm e Aqcfr, sta raggiungendo la Prefettura di Napoli per consegnare un documento con le proprie proposte per far fronte alla crisi del settore automotive da trasmettere al governo.



