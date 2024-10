Nessun effetto al momento per il trasporto pubblico locale a Napoli in conseguenza dello sciopero generale indetto dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas. I lavoratori di Anm (Azienda napoletana mobilità) ed Eav (Ente Autonomo Volturno) non sono infatti coinvolti nell'agitazione. Regolare il servizio di metropolitane, funicolari, bus e tram.



