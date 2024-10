Salute: eccellenza napoletana in vetrina a congresso Glasgow

L'esperienza nel settore infermieristico dell'Asl Napoli 3 Sud in vetrina a Glasgow, dove si è svolto il congresso mondiale di stomaterapia Wcet-Ascn UK. Come fa sapere, attraverso una nota, l'azienda sanitaria con sede a Torre del Greco, "al meeting di altissimo livello, con la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo, l'infermiera stomaterapista Annarita Coppola, in forze alla chirurgia generale dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, diretta dal Francesco Bianco, in rappresentanza dell'Asl Napoli 3 Sud, ha illustrato alcuni casi clinici gestiti nell'ambulatorio di stomaterapia presente nell'ospedale stabiese dal mese di marzo 2021".

Una piccola realtà che è pian piano cresciuta fino ad essere individuata come centro pilota per la prova di un nuovo device in anteprima mondiale oggetto, poi, della relazione presentata al congresso mondiale di stomaterapia in Scozia. "Il primo caso clinico al mondo trattato con questo nuovo device - dicono orgogliosi dalla Napoli 3 Sud - Si tratta di un nuovo profilo di placca per stomie con differenti gradi di convessità, in grado di offrire una protezione più completa e duratura per i pazienti stomizzati, migliorandone notevolmente la qualità di vita".

Annarita Coppola ha iniziato la propria carriera da stomaterapista nel 2015 presso l'azienda universitaria policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, successivamente è arrivata in chirurgia a Castellammare avviando il progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso strutturato per i pazienti stomizzati. Al suo fianco la collega stomaterapista Maria Starace: "Insieme - concludono dall'Asl - hanno raggiunto l'obiettivo dell'apertura dell'ambulatorio accessibile agli utenti tramite prenotazione cup".





