Raptus clochard Napoli, danneggiate auto polizia con sanpietrini

Sono sette le auto danneggiate a Napoli da parte di un clochard che, senza ragione apparente, colto forse da un raptus, ha danneggiato con sanpietrini i parabrezza di automobili in sosta tra le quali tre auto della Polizia di Stato.

L' episodio e' avvenuto in via San Tommaso d'Aquino, nei pressi di alcuni uffici amministrativi della Polizia.

Da testimonianze raccolte sul posto l'uomo, originario dell'est Europa, frequentava spesso la zona a ridosso di piazza del Municipio e gia in altre occasioni era andato in escandescenza senza motivazioni.



