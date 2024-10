'Puntare su città esempio virtuoso di turismo sostenibile'

Negli ultimi anni, la Fenailp Turismo ha svolto un ruolo di fondamentale importanza nella promozione e nello sviluppo turistico della Provincia di Salerno, implementando strategie innovative e sostenibili per valorizzare il territorio e il suo patrimonio culturale e naturale. Attraverso iniziative strategiche e un approccio integrato, l'associazione ha saputo rispondere alle sfide del settore, favorendo la collaborazione tra enti pubblici e privati, promuovendo nuove forme di turismo che rispettino l'ambiente e le comunità locali.

Elemento di grande rilevanza per il successo delle iniziative della Fenailp Turismo è il contributo del professore Felice Vertullo, una figura di spicco nel campo del marketing del turismo. Vertullo, già professore di Marketing del Turismo presso l'Università degli Studi di Perugia, è stato acquisito dalla Fenailp Turismo come consulente strategico per lo sviluppo delle politiche turistiche e di marketing operativo.

Vertullo ha un lungo curriculum accademico e professionale.

Oltre ad aver insegnato materie come Tecnica delle Ricerche di Mercato, Economia e Gestione delle Imprese Turistiche e Web Marketing, ha ricoperto incarichi di prestigio in ambito istituzionale e consulenziale. Tra i più rilevanti, si segnalano quelli come responsabile tecnico-scientifico dell'ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) e come consulente per diversi Ministeri tra cui il Ministero del Turismo ed il MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Inoltre, ha collaborato con importanti enti locali e regionali per la promozione turistica e lo sviluppo di piani strategici, come il Progetto BIT (Borsa Internazionale del Turismo).

La sua vasta esperienza internazionale, che include conferenze e progetti in città come Roma, Torino, Paestum e Alessandria d'Egitto, lo ha reso un punto di riferimento per la pianificazione e la promozione del turismo. Il suo lavoro presso la Fenailp Turismo ha permesso di implementare strategie innovative, con un focus sul marketing territoriale e sull'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la competitività salernitana del settore.

«Grazie alla collaborazione con professionisti di grande esperienza come il Professore Felice Vertullo, stiamo costruendo un'offerta turistica di qualità, capace di rispondere alle esigenze del mercato globale, di rispettare le identità locali e l'ambiente ed al tempo stesso di rispondere alle richieste dei mercati della domanda turistica e, quindi, di capitalizzare le grandi opportunità che ci vengono date dall'arrivo dei voli di importanti compagnie aeree sullo scalo salernitano. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la Provincia di Salerno diventi un esempio virtuoso di turismo sostenibile, puntando su innovazione, accessibilità e valorizzazione delle eccellenze del territorio», sottolinea Marco Sansiviero, Presidente di Fenailp Turismo, che si dice «estremamente orgoglioso, a oggi, dei risultati raggiunti».

ALTRI PROGETTI DELLA FENAILP TURISMO NELLA PROVINCIA DI SALERNO Oltre ai Quadri Generali del Turismo Sostenibile e alla creazione di "Cilento Autentico" e "Salerno Autentico", la Fenailp Turismo ha promosso una serie di iniziative, volte a sostenere lo sviluppo turistico della Provincia di Salerno, come per esempio i progetti di formazione per operatori turistici, con l'obiettivo di fornire competenze specifiche in ambito di marketing digitale, gestione delle risorse turistiche e accoglienza dei visitatori. Incessante è la collaborazione con i Comuni del Cilento e del Vallo di Diano: l'associazione ha lavorato a stretto contatto con le amministrazioni locali per la valorizzazione delle specificità del territorio, con particolare attenzione ai borghi storici e alle aree naturalistiche. Infine, la Fenailp Turismo ha rappresentato la Provincia di Salerno in diverse fiere ed eventi internazionali dedicati al turismo, come la Borsa Internazionale del Turismo (BIT), la BMT di Napoli, OPEN Outdoor Experience e la Conferenza Internazionale sui Siti UNESCO.



