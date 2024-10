Policlinico di Caserta: sopralluogo del rettore

Procedono i lavori nel cantiere del Policlinico di Caserta, infrastruttura tra le più importanti del Mezzogiorno i cui lavori sono iniziati oltre 20 anni fa e non ancora ultimati. Le opere relative alla parte didattica vanno avanti con regolarità, e già dall'ottobre 2025, rende noto la Vanvitelli, la struttura destinata a tale funzione ospiterà i corsi di laurea della Scuola di Medicina dell'Università; la parte strutturale è ormai alle battute finali, e si è dato il via alla scelta per gli acquisti degli arredi degli interni, e di tutte le finiture necessarie per consentire, nei tempi previsti, di ospitare gli studenti di Medicina dell'Ateneo.

"Per ottobre prossimo partirà la didattica dei corsi di laurea della Scuola di Medicina" afferma il Rettore Gianfranco Nicoletti che oggi ha effettuato un sopralluogo sul sito. "Siamo ormai in una fase - aggiunge il Rettore - dove ci si deve occupare di definire arredi e allestimenti degli spazi interni che saranno dedicati alla ricerca e alla didattica del Policlinico di Caserta, che aprirà le sue porte agli studenti nei tempi che erano stati annunciati".



