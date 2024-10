Policastro saluta Benevento, "vado via con un po' di tristezza"

"Vado via con una certa tristezza". Con queste parole il procuratore Aldo Policastro, dopo sette anni e mezzo, lascia Benevento per assumere da lunedì prossimo l'incarico di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli.

"Torno a Napoli - ha detto Policastro, magistrato anti-camorra e già in forza alla Direzione distrettuale antimafia - dove ho iniziato il mio impegno professionale.

Ricordo che quando sono arrivato a Benevento non conoscevo nessuno. Qui ho trovato colleghi capaci e intelligenti coi quali abbiamo formato subito una bella squadra che ha svolto un'attività all'altezza della sfida tentando di dare una risposta di qualità e tempestiva. Per me il Sannio è stata una scoperta e mi sono affezionato a questo ufficio, al territorio e alle splendide persone che ho incontrato".

"Contrariamente a quanto di spossa pensare - ha proseguito Policastro - Benevento pur essendo la provincia più piccola della Campania fa registrare un tasso di criminalità rilevante, anche sommersa, che non opera con azioni di fuoco, ma porta avanti un'azione penetrante e silenziosa".

"A Napoli - prosegue Policastro - svolgerò l'importante incarico che mi è stato affidato cercando di fare il massimo, in sinergia coi colleghi di ufficio e con gli otto procuratori della Repubblica del distretto con i quali ci deve essere un'intesa forte per sviluppare un'azione di contrasto adeguata".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA